За время пандемии из алтайских больниц уволилось более 1,5 тысяч медиков

В то же время трудоустроился в учреждения здравоохранения региона 1781 специалист. Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшие шесть месяцев из медучреждений Алтайского края уволился 1531 человек. В то же время трудоустроился в учреждения здравоохранения региона 1781 специалист. Об этом во время пресс-конферецнии 10 августа сообщил министр здравоохранения края Дмитрий Попов.

– Статистика имеет динамическую картину. Сегодня нельзя говорить о том, сколько человек уволилось, и не говорить, сколько прибыло в систему. Обычно увольнение сотрудников связано с перемещением внутри отрасли, – подчеркнул глава алтайского минздрава.

Он добавил, что многие врачи приходят на работу в ковидные госпитали региона. Кроме того, в систему вливаются специалисты, которые недавно окончили вуз.

Медики продолжают получать доплаты стимулирующего характера. Фото: Олег УКЛАДОВ

Ситуация в Диагностическом центре

Министр ответил на вопрос и про это медучреждение. По его словам, с 1 апреля 2020 года оттуда уволились пять врачей. Среди них двое анестезиологов-реаниматологов, два рентгенолога и один врач функциональной диагностики.

– Один из врачей трудоустроился и сегодня оказывает медпомощь в ковидном госпитале, два врача трудоустроились в бюджетные учреждения здравоохранения и также остались в системе. Эти трудовые договоры были расторгнуты по инициативе работников, – отметил Дмитрий Попов.

Кроме того, 39 медицинских сотрудников Диагностического центра, врачей, в настоящее время находятся в вынужденном простое и сегодня не могут оказывать медицинскую помощь в полном объеме.

Мы сообщали, что в июне министр здравоохранения края провел встречи с работниками медучреждений, в которых разразились громкие скандалы. Речь идет о краевом Диагностическом центре, роддоме №1 Барнаула и Центре охраны материнства и детства. Подробнее об итогах визита можно прочесть здесь.

Многие врачи приходят на работу в ковидные госпитали региона. Фото: Олег УКЛАДОВ

Какие выплаты получают специалисты

Глава алтайского минздрава сообщил, что медики продолжают получать доплаты стимулирующего характера за работу с коронавирусными пациентами.

Деньги выплачивают по двум постановлениям – № 415 (средства получают все медики, которые помогают людям с коронавирусом) и №484 (средства получают медики, которые непосредственно участвуют в лечение инфицированных и работают в ковидных госпиталях)

Согласно постановлению № 415, уже около 6 тыс. медиков получили стимулирующие выплаты на сумму 166 млн руб. Это работники, которые, в том числе, оказывают пациентам первичную медико-санитарную помощь.Общая сумма средств, которая поступила в Алтайский край составила 191 млн рублей. В федеральные министерства подали заявку от региона, в ближайшее время власти ожидают поступления практически 200 млн рублей для дальнейшего сохранения выплат.

По постановлению № 484 выплаты получили около 3 тыс медиков. Всего в регион поступило 681,8 млн рублей, из них выплачено 361,3 млн.

Коронавирус в крае

По данным оперативного штаба, всего в Алтайском крае выявлено 10094 инфицированных. Выписаны после выздоровления 8182 человек. Сейчас лечение проходят 1662 пациентов, амбулаторно – 743, в госпиталях – 919.

За весь период скончались 250 человек с COVID-19, причем от инфекции – 101, остальные по иным причинам.

Напомним, регион перешел ко второму этапу снятия ковидных ограничений. Теперь разрешено работать заведениям общепита, спортивным залам, фитнес-центрам, паркам, организациям по дневному уходу за детьми (не образовательным), торговым залам площадью до 800 квадратов, баням, аквапаркам на открытом воздухе. Кинотеатры и бассейны пока не работают.

Кроме того, с 7 августа в Алтайском крае более 50 учреждений здравоохранения возобновили плановую медпомощь.

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