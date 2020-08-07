На Алтае введен второй этап снятия ограничений: «зеленый свет» дали кинотеатрам, паркам, спортзалам и кафе

На Алтае введен второй этап снятия ограниченийас Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 7 августа, губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес изменения в указ о мерах предупреждения распространения коронавируса. Регион переходит ко второму этапу снятия ограничений. А это значит, что разрешено открыться кинотеатрам, спортивным залам, паркам и кафе. Но с обязательным условием – масочный режим продолжает действовать.

Согласно официальному документу, отныне в Алтайском крае «снимается запрет на оказание досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, физкультурных, спортивных услуг с сохранением запрета на проведение таких мероприятий с массовым участием граждан». По всей видимости, представителям этих сфер дадут рекомендации по работе в условиях пандемии, так как массовые мероприятия пока запрещены.

Также власти региона позволили открыться кинотеатрам, фитнес-центрам, паркам культуры и отдыха, организациям по дневному уходу за детьми, которые не относятся к образовательным. Что касается общепита, то и они могут возобновить работу, но с соблюдением всех санитарно-эпидемических требований. Кроме того, к открытию допущены торговые залы площадью до 800 квадратных метров.

Разрешено работать и общественным баням. Правда при условии наполняемости не более 50% от проектной вместимости комплекса. Аквапарки на открытом воздухе также могут открыться, а вот батуты пока под запретом.

Однако есть и исключения из правил. Пока что не разрешено открыться бассейнам, аквапаркам, аттракционам в закрытых помещениях, ночным клубам. Продолжает действовать и запрет на спортивные мероприятия с участием зрителей. Как ранее заявляла замруководителя краевого управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина, открыться они смогут лишь на третьем этапе.

Немаловажная вещь - масочный режим продолжает действовать. Также сохраняется режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.

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