Как работают больницы и поликлиники в Алтайском крае и какую помощь сейчас можно получить

С 7 августа в Алтайском крае оказание плановой медицинской помощи возобновили более 50 учреждений. Фото: Олег УКЛАДОВ

С 7 августа в Алтайском крае более 50 учреждений здравоохранения возобновили плановую медпомощь. В региональном минздраве пояснили, как именно организована работа больниц и поликлиник.

На первом этапе

Возобновление обычного режима работы больниц и поликлиник проводится в три этапа. На первом объемы оказания плановой помощи будут ограничены, на втором их расширят, а на третьем снимут все ограничения, работа будет организована так же, как в период до пандемии.

– Переход с одного этапа снятия ограничений на другой может произойти не ранее, чем через 14 дней с начала предыдущего этапа при отсутствии роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, острыми респираторными вирусными инфекциями, внебольничными пневмониями, при сохранении уровня охвата лабораторными обследованиями на коронавирусную инфекцию, – отмечают в региональном минздраве.

Однако если эпидситуация ухудшится, то ограничения возобновятся. В ведомстве напоминают, что ситуация с коронавирусом во многом зависит от сознательности пациентов. Следует и дальше продолжать соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и другие рекомендации.

До ухудшения эпидобстановки плановую помощь в крае оказывали 169 медорганизаций. Фото: Олег УКЛАДОВ

Какую помощь можно получить уже сейчас

Для амбулаторного звена:

– предварительные профилактические осмотры для определения профессиональной пригодности;

– проведение профилактических прививок взрослым по эпидемическим показаниям;

– диспансерное наблюдение пациентов, перенесших острый коронарный синдром, острое нарушение мозгового кровообращения, хроническую сердечную недостаточность, внебольничные пневмонии, в том числе коронавирусной этиологии, сахарный диабет;

– диспансерное наблюдение пациентов с глаукомой, отслойкой сетчатки, психическими расстройствами, наркологическими заболеваниями;

– диспансеризация населения,

– стоматология.

Детям:

– осмотры детей, стоящих на диспансерном учете,

– профосмотры подростков 15–17 лет,

– диспансеризация детей–сирот, находящихся в стационарных учреждениях, а также детей удочеренных и усыновленных, опекаемых, проживающих в семьях

– стоматология, ортодонтологическая помощь.

Возобновление обычного режима работы больниц и поликлиник проводится в три этапа. Фото: Олег УКЛАДОВ

В условиях дневного стационара при амбулаторно–поликлиническом учреждении:

Взрослым:

– реабилитация состояния после перенесенного острого коронарного синдрома, острого нарушения мозгового кровообращения, внебольничной пневмонии, в том числе коронавирусной этиологии;

– лечение пациентов с глаукомой, отслойкой сетчатки.

Детям:

– реабилитация по рекомендации невролога, ортопеда–травматолога после стационарного лечения.

В условиях круглосуточного стационара:

– реабилитация после перенесенного острого коронарного синдрома, острого нарушения мозгового кровообращения, тяжелых травм, нейрохирургических операций на позвоночнике непосредственно после стационарного лечения;

– лечение пациентов с хронической сердечной недостаточностью;

– лечение пациентов с отслойкой сетчатки, глаукомой.

Детям:

– детская хирургия, детская урология–андрология, отоларингология.

Независимо от этапности выхода на плановую помощь:

– проведение профосмотров детям, которые не посещали образовательные учреждения, например, не ходили в детский сад или школу. То есть разрешены медицинские осмотры детей для оформления медицинских карт в школы и детские сады.

– оформление заключения о надомном обучении, направление на психолого–медико–педагогическую комиссию, медико–социальную экспертизу.

– оформление справок в дежурные группы детских садов

– консультативные приемы для детей в поликлинике Центра охраны материнства и детства Алтайского края.

– будет продолжена работа по проведению профилактических прививок, а также оформление справок для санаторно-курортного лечения и в детские оздоровительные лагеря.

В период пандемии не прекращали работу больницы, предоставляющие услуги высоких медицинских технологий Фото: Олег УКЛАДОВ

Полный список работающих больниц и поликлиник края можно найти здесь.

Помогли многим

Напомним, до ухудшения эпидобстановки плановую помощь в крае оказывали 169 медорганизаций. Поликлиники Барнаула пока не возобновили работу в обычном режиме.

– Увы, Барнаул находится в красной зоне. Мы здесь выявляем достаточно большое число случаев заражения, но посмотрим по динамике, – ранее сообщил Дмитрий Попов, министр здравоохранения Алтайского края.

При этом он добавил, что в крае в период пандемии не прекращали работу больницы, предоставляющие услуги высоких медицинских технологий.

– Возможность эндопротезирования суставов, операции на позвоночнике в федеральном центре сохранялась. Сохранилась и плановая медицинская помощь для пациентов онкологического профиля. По количеству оказываемой помощи мы даже приросли по отношению к прошлому году. Так, кардиодиспансер сегодня в большей степени оказывает неотложную помощь. Это инвазивные технологии. Ранее здесь были заносы инфекции. Начнем в разумном режиме возобновлять плановую работу, – подчеркнул министр.

Отметим, что за минувшие сутки число заболевших коронавирусом в Алтайском крае увеличилось на 95 человек. Общее число заболевших с начала пандемии превысило 10 тыс.

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