Точки кипения: итоги визита министра в алтайские больницы

На этой неделе министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов провел встречи с работниками медучреждений, в которых разразились громкие скандалы. Речь идет о краевом Диагностическом центре, роддоме №1 Барнаула и Центре охраны материнства и детства.

Трудовые договоры «перезрели»

Главный вопрос, который волновал медиков Диагностического центра – несправедливое начисление заработной платы.

–Учреждение нацелено, в первую очередь, на оказание плановой помощи пациентам из городов и районов Алтайского края. Но исходя из эпидемиологической обстановки, их поток значительно снизился, – отметил Дмитрий Попов.

Действительно, из-за прекращения приема плановых пациентов, многие медики в апреле ушли на самоизоляцию. Тогда им выплатили МРОТ, и никаких обид не было. Однако в мае некоторые отделения возобновили работу в полном объеме. Но при этом все равно получили «минималку».

– Сейчас у меня каждый день полная запись, нагрузка – 4,77 ставки, – рассказывает Врач УЗД Мария Прохоренко. За этот объем работы в мае я получила 14 с копейками. Меня беспокоит, в июне я также получу по минимуму?

Дмитрий Попов отметил, что в принципе работа почти на пять ставок – это ненормальная нагрузка, и здесь явно проблемы в устаревших трудовых договорах.

– Необходимо пересматривать базовые принципы формирования структуры заработной платы. Трудовые договоры перезрели, надо коллегиально решать эти проблемы, – сказал министр.

Без разговоров

Заведующие отделениями маленькие зарплаты объясняют снижением потока пациентов. Нет людей – нет денег.

– Из-за того, что объемы консультирований в апреле и мае резко упали, соответственно и выработка, и зарплата у сотрудников снилась, – говорит Владимир Колмогоров, заведующий отделением лучевой диагностики.

По словам заведующей консультативно-поликлиническим отделением Татьяны Гонопольской, медперсонал, который работает с экстренными больными, получает МРОТ и еще немного из фонда главного врача.

– Конечно, хотелось бы получать зарплату больше, чем МРОТ, но, тем не менее, входят в положение, – рассказывает заведующая.

Выслушав вопросы коллег, Дмитрий Попов заметил, что подразделения слабо взаимодействуют с самими медиками в вопросах обсуждений заработной платы. Разговаривать с сотрудниками начали только после того, как конфликт вылился в публичное пространство.

– Вчера я присутствовал на заседании профкома нашей больницы. По крайней мере, мне начали давать какие-то ответы, появилась возможность обсуждения, до 11 июня даже этого не было, – говорит врач-рентгенолог Виктор Бова.

Виктор Бова, врач-рентгенологФото: Татьяна ГЕЙНРИХ

Дмитрий Попов взял на контроль все озвученные проблемы и в скором времени министерство здравоохранения вынесет по ним решение.

Дефицит реанимобилей и койко-мест

В этот же день, 17 июня, Дмитрий Попов встретился с коллективом Краевого центра охраны материнства и детства. В начале беседы он напомнил о строительстве нового корпуса, которое должно начаться в 2022 году. В нем планируют разместить отделение детской нейрохирургии, которого раньше в Алтайском крае не было.

Министр выслушал вопросы и просьбы медиков центра. Одна из них – увеличение количество реанимобилей в других населенных пунктах края. Особо в этом нуждаются Бийск, Славгород и Рубцовск.

– К примеру, нет своего реанимобиля у детской городской больнице в Бийске. Необходимо уменьшить плечо доставки, чтобы дети поступали к нам быстрее, – говорит Алексей Завьялов, заведующий отделением анестезиологии-реанимации.

Министр ответил, что этот вопрос продолжает активно решаться.

– Мы продолжаем создавать опорные точки, которые бы максимально укоротили время реанимационной помощи на местах. Уже 17 реанимобилей распределили по межрайонным центрам, работа продолжается, – сказал Дмитрий Попов.

Детский травматолог-ортопед Александр Шмат рассказал о дефиците койко-мест из-за недавней оптимизации. Каждый день на 60 коек - 57-58 пациентов.

Александр Шмат, детский травматолог-ортопед.Фото: Татьяна ГЕЙНРИХ

– Многие пациенты у нас не долеживают. Мы вынуждены были пойти на эти меры, чтобы иметь свободные койки и класть туда экстренных больных, – рассказывает Александр Шмат

Попов ответил, что министерство готово решать эту проблему, если мест для детей действительно не хватает.

Работа над ошибками в роддоме

18 июня Дмитрий Попов оценил готовность к открытию родильного дома №1 в Барнауле. Напомним, еще в мае у одной из пациенток роддома обнаружили COVID-19. Учреждение закрыли на дезинфекцию и дали время подготовиться к работе с учетом возможных заносов инфекции в клинику. Однако во время контрольной проверки Минздрава выяснилось, что роддом совершенно не готов вновь распахнуть свои двери: персонал не был подготовлен, защиты было недостаточно, обсерватор не создан.

В роддоме №1.Фото: Татьяна ГЕЙНРИХ

Теперь на базе акушерского обсервационного отделения в родительном доме обустроили новый приемный покой, за ним закрепили отдельный медперсонал, разработали маршруты передвижения врачей и пациентов. В палатах будут размещать по две женщины вместо трех, как это было раньше. Приемно-диагностическое отделение полностью изолировали от остальной части здания.

– Сегодня мы прошли по учреждению. Конечно, ситуация кардинально изменилась. Если ряд некоторых работ завершить, то родительный дом готов к приему беременных. Я со своей стороны готов подписать приказ для того, чтобы роддом возобновил работу 22 июня, – заявил Попов.

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