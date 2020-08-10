На Алтае туристы из Ульяновска попали под камнепад

Эвакуация туристов, попавших под камнепад в горах Алтая. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

В Республике Алтай 8 августа группа туристов из Ульяновска попала под камнепад. В результате случившегося пострадали два человека, их оперативно доставили в больницу на вертолете, сообщает ГУ МЧС России по региону.

Все произошло, когда туристы проходили горный маршрут в Усть-Коксинском районе в районе перевала «Карачик». Из-за падения камней получили травмы два человека: у 46-летнего мужчины открытый перелом бедра, ушиб грудной клетки, а у 19-летней девушки – открытый перелом плеча и предплечья. Это предварительные диагнозы.

– Группа зарегистрирована в Главном управлении МЧС России по Республике Алтай, проходила по маршруту Тюнгур – озеро Ак-Кем – гора Белуха – Томские стоянки – река Ак-Кем – река Кучерла – Тюнгур, - подчеркивают в МЧС.

Пострадавшие ждали спасателей в районе перевала «Карачик» в ущелье Кара-Оюк. На месте происшествия была спокойная погода, не препятствующая полету: ясно, воздух прогрелся до +15 градусов, дул северный ветер, 1-2 м/с. Вскоре за туристами направили вертолет медицины катастроф с медиками и двумя спасатели Алтайского поисково-спасательного отряда МЧС России.

Пострадавших эвакуировали и доставили в республиканскую больницу в Горно-Алтайске. Известно, что туристы были застрахованы.

Опасный отдых

Нынешним летом это уже не первое происшествие с туристами на Алтае. Так, в начале июля сотрудники Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда имени Зюкова пришли на помощь к туристу, который во время путешествия получил травму плеча и не смог идти дальше. Мужчина находился в отдаленном районе Бащелакских озер.

17 июля получила травму 26-летняя девушка, которая путешествовала в составе туристической группы из Новосибирска, ее также эвакуировали на вертолете.

На Алтае туристку с открытым с переломом эвакуировали с перевала на вертолете. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

Кроме того, в конце июля, в урочище Ак-Кем у подножия горы Белуха в Республике Алтай умерла 35-летняя жительница Алтайского края. У туристки были противопоказания к физическим и силовым нагрузкам.

А 1 августа течение реки Шавла в Кош-Агачском районе унесло жизнь женщины. Туристка с группой сплавлялась на катамаране. После неудачного поворота плот перевернулся и, несмотря на экипировку, женщина утонула.

Подробнее о происшествиях с туристами можно прочесть здесь.

Подготовка перед походами

В МЧС напоминают, что прежде чем отправиться в пеший или водный поход в горной местности следует тщательно подготовиться. Нужно найти информацию о территории, в которой будет проходить путешествие, оценить свои навыки, если их нет, необходимо пройти подготовку, проверить состояние своего здоровья. В случае противопоказаний к физическим нагрузкам в горах, не стоит рисковать.

В горы нельзя отправляться беременным женщинам. Также не следует забывать, что в высокогорье хронические заболевания резко обостряются, в условиях труднодоступной местности и удаленности от населенных пунктов помощь может вовремя не успеть. Сотовая связь в горах практически отсутствует, поэтому чтобы быстро связаться со спасателями, нужно брать с собой спутниковый телефон.

– Обязательно перед выходом на маршрут необходимо зарегистрировать группу в Главном управлении МЧС России по Республике Алтай. Это позволит спасателям знать, где и по какому маршруту идет группа и в случае необходимости быстрее найти и оказать помощь, – подчеркивают в ведомстве.

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