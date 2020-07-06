2020-07-06T11:12:33+03:00
Общество

Добирались на лошадях: алтайские спасатели помогли травмированному туристу

Пострадавшего эвакуировали из труднодоступной местности
САНТАЛОВ Константин
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Алтайские спасатели помогли травмированному туристу.Алтайские спасатели помогли травмированному туристу.Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю
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На выходных сотрудники Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда имени Зюкова пришли на помощь к туристу, который во время путешествия получил травму плеча и не смог идти дальше. Мужчина находился в отдаленном районе Бащелакских озер, он отправился в поход в составе группы из пяти человек, сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Чтобы рассказать о случившемся, туристам пришлось подниматься на возвышенность, потому что мобильной связи в этом районе не было. От ближайшего населённого пункта, села Топольного, спасателем пришлось добираться к месту происшествия, в том числе, на лошадях. Любой транспорт попросту не прошел бы по этой труднодоступной местности.

Алтайские спасатели помогли травмированному туристу. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Алтайские спасатели помогли травмированному туристу.Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Кроме четырех специалистов МЧС в спасательной операции активно участвовали местные жители, добровольцы.

– В итоге все завершилось благополучно: пострадавший 22-летний мужчина года был успешно эвакуирован, доставлен в населенный пункт и передан в районную больницу, – рассказал спасатель международного класса Владимир Катунин.

Почему важна регистрация туристских групп

В ведомстве напоминают туристам о необходимости регистрации в подразделениях МЧС России перед началом путешествия. Это позволяет отслеживать группы, контролировать их движение и оперативно реагировать в случае происшествия.

Отметим, что процесс регистрации несложен. Для этого нужно нужно зайти на сайт ГУ МЧС России того региона, с территории которого начинается маршрут, с главной страницы перейти по ссылке «Регистрация туристских групп», заполнить форму.

Алтайские спасатели помогли травмированному туристу. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Алтайские спасатели помогли травмированному туристу.Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

– В данное время, в связи с постепенным снятием ограничений, вызванных сложившейся эпидемической обстановкой, активизацией внутреннего туризма, возможно увеличение количества происшествий с любителями активного отдыха, – предупреждают в краевом управлении МЧС.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Барнауле в районе Нового моста спасатели пришли на помощь юным горожанам, которые плыли по Оби на бревне.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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