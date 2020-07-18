На Алтае туристку с открытым переломом эвакуировали с перевала на вертолете

В Республике Алтай 17 июля получила травму 26-летняя девушка, которая путешествовала в составе туристической группы из Новосибирска. На помощь пришли спасатели, которые эвакуировали пострадавшую на вертолете, сообщает региональное управление МЧС.

Все произошло на перевале Москвич в районе Северо-Чуйского хребта. Девушка упала и получила открытый перелом ноги, было кровотечение. Пострадавшей оперативно оказали первую помощь.

На Алтае туристку с открытым с переломом эвакуировали с перевала на вертолетеФото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

Для эвакуации пострадавшей к месту происшествия вылетели 4 спасателя и 2 специалиста «Медицины катастроф». На вертолете МИ-8 Авиалесоохраны девушку доставили в Республиканскую больницу в Горно-Алтайске.

В настоящее время состояние пострадавшей оценивается как удовлетворительное.

Ранее мы сообщали, как сотрудники Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда имени Зюкова пришли на помощь к туристу, который во время путешествия получил травму плеча и не смог идти дальше.

Мужчина находился в отдаленном районе Бащелакских озер, он отправился в поход в составе группы из пяти человек. От ближайшего населённого пункта, села Топольного, спасателем пришлось добираться к месту происшествия, в том числе, на лошадях. Любой транспорт попросту не прошел бы по этой труднодоступной местности.

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В ведомстве напоминают туристам о необходимости регистрации в подразделениях МЧС России перед началом путешествия. Это позволяет отслеживать группы, контролировать их движение и оперативно реагировать в случае происшествия.

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