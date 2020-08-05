Смертельный отдых: Алтай стал эпицентром происшествий с туристами

Вспышек коронавируса среди туристов на Алтае пока не зафиксировано, однако отдых омрачается другими происшествиями. Смерти, пожары, травмы – что ни день, то катастрофа. Судя по сводке МЧС, особенно роковым стали прошедшие выходные.

1 августа течение реки Шавла в Кош-Агачском районе унесло жизнь женщины. Туристка с группой сплавлялась на катамаране. После неудачного поворота плот перевернулся и, несмотря на экипировку, женщина утонула. Ее тело нашли на следующий день.

Известно, что погибшая приехала на отдых из Москвы. Следователи установили, что сплав был организован московской компанией «Эксперт Ривер». Все 14 членов группы были экипированы. В данный момент по факту гибели проводится проверка.

В этот же день в Кош-Агачском районе барнаулец упал с квадрацикла и сломал шейку бедра. Спасатели эвакуировали пострадавшего на вертолете МИ-8 Центра медицины катастроф. В Усть-Коксинском районе вблизи озера Ак-Кем женщина упала с лошади и повредила плечо. Ее также забрали на вертолете.

Днем ранее…

Ранее в ночь с 30 на 31 июля на туристической базе «Горное солнце» в Алтайском районе произошел пожар. Проживающие в здании двое мужчин получили ожоги. Еще двое туристов из Новосибирска, мужчина и женщина выпрыгнули из окон третьего этажа, чтобы спастись от пламени. Они получили травмы, с которыми были госпитализированы в больницу.

А спустя некоторое время, 31 июля, в том же Алтайском районе, только на турбазе «Глобус» обнаружили мертвой семью алтайского чиновника управления по печати Иосифа Кременских. Вместе с ним погибли его жена и двое детей. Основная версия гибели – отравление угарным газом от дизельного генератора.

Рекомендации спасателей

Чтобы избежать трагедии, спасатели рекомендуют туристам зарегистрировать свою группу в МЧС для оказания своевременной помощи в случае возникновения нештатной ситуации. Также неподготовленным людям стоит отказаться от опасных спортивных маршрутов, а лицам с хроническими заболеваниями следует быть особо осторожными, так как в горах они обостряются.

– Обязательно интересуйтесь вопросами обеспечения безопасности, квалификацией гидов-проводников, требуйте выполнение мер безопасности. Не подвергайте свою жизнь риску за ваши же деньги! – советуют в МЧС по Республике Алтай.

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