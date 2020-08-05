На Алтае туристка билась в судорогах и умерла у подножия Белухи

В урочище «Ак-Кем» у подножия горы Белуха в Республике Алтай умерла 35-летняя жительница Алтайского края. Правоохранители проводят проверку по факту смерти туристки, сообщает СУ СКР по региону.

Известно, что женщина отправилась в пеший туристический поход в составе группы из 12 человек. Утром 29 июля туристы выдвинулись со стоянки «Три березы», расположенной в селе Тюнгур Усть-Коксинского района Республики Алтай. Вечером 30 июля они пришли к озеру Ак-Кем.

Утром 31 июля у женщины случился первый приступ потери сознания, судороги. Однако ей стало лучше, она решила выдвинуться в поход к подножию горы Белуха. Пройдя 2 километра женщина вновь почувствовала себя плохо и в итоге вернулась в лагерь к озеру Ак-Кем. Там в течение дня у нее случилось еще несколько приступов потери сознания и судорог. Вечером 31 июля после очередного приступа женщина скончалась.

В ведомстве отмечают, что в 2019 году результаты медицинского обследования показали, что у туристки есть противопоказания к физическим и силовым нагрузкам. Причина – в периодических приступоах потери сознания вследствие патологии сонной артерии.

– В настоящее время по факту гибели женщины Усть-Канским межрайонным следственным отделом проводится процессуальная проверка, в ходе которой опрашиваются очевидцы произошедшего, – сообщают в СУ СКР по региону.

Согласно предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила от острой ишемической болезни сердца. Вместе с тем, проверяются и другие версии. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Отметим, что это не первый случай смерти туристов на Алтае в этом году. Ранее мы сообщали, что 1 августа течение реки Шавла в Кош-Агачском районе унесло жизнь женщины. Туристка с группой сплавлялась на катамаране. После неудачного поворота плот перевернулся и, несмотря на экипировку, женщина утонула.

31 июля на турбазе «Глобус» в Алтайском крае обнаружили мертвой семью алтайского чиновника Иосифа Кременских. Вместе с ним погибли его жена и двое детей. Основная версия гибели – отравление угарным газом от дизельного генератора.

Кроме того, 4 августа, частный вертолет совершил жесткую посадку на горе Белуха. По информации следственного комитета, на воздушном судне в этот момент находились два человека - пилот и пассажир.

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