28 декабря Виктор Томенко с супругой будут отмечать 30-летний юбилей совместной жизни. Об этом глава региона сообщил во время пресс-конференции 23 декабря.Отвечая на вопрос «Комсомолки», как его жена относится к новому имиджу (с бородой) и не заставит ли он своих подчиненных также обрастать, Томенко ответил, что он в этих вопросах за демократичный подход.Напомним, что на весенней пресс-конференции на вопрос: «Где вы подстригаетесь?», Виктор Томенко ответил, что, как и все, обрастает.- Я ответил: «обрастаю», потому что парикмахерские не работали, увидеть подстриженного губернатора было бы странно, - заметил Виктор Томенко в этот раз. - На первом этапе мы четко выдерживали требования режима самоизоляции, не знали, как долго он продлится.Теперь, по словам губернатора, ситуация стала выравниваться, и каждый вправе экспериментировать со своей прической и бородой, как он хочет.Сам Виктор Томенко стал бородатым во время болезни. Как и многие жители края, губернатор не избежал COVID-19.- Приболел, изменилось что-то в облике, сказали, вроде, ничего, решил: так поживем, - поделился Томенко.- Мне ваш вопрос понравился, потому что вы не забыли мою супругу, - отметил с улыбкой глава правительства. - На днях у нас 30-летний юбилей совместной жизни. - Понятно, что за эти годы жена видела много и знает, что от меня ожидать. Новый имидж был одобрен.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГубернатор Томенко оценил готовность Барнаула к проведению этапа Кубка мира по греблеВласти продолжают подготовку к проведению в Барнауле второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ и уверены, что соревнования пройдут на высоком уровне. Об этом губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал 23 декабря во время пресс-конференции для краевых и федеральных СМИ (подробнее)