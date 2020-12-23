Виктор Томенко рассказал, что в 2020 году для него стало главным испытанием

Пресс-конференция Виктор Томенко Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в среду, 23 декабря, проводит пресс-конференцию, на которой отвечает на самые волнующие всех вопросы.

В частности, он рассказал, что для него стало главным испытанием в уходящем 2020-м году как для обычного человека, так и для губернатора.

- Как человек и как губернатор я себя не разделяю. Работа, которой я занимаюсь на посту губернатора, – это, по сути, вся моя жизнь, - говорит Томенко. - Все события, которые происходят в деловой, политической, экономической, общественной жизни – все эти события очень сильно связаны с моими переживаниями, планами, эмоциями... Что касается самых сложных моментов – это, само собой, неожиданно свалившаяся на голову пандемия коронавируса. Она серьезнейшим образом перевернула всю нашу жизнь. У нас были серьезные планы на 2020-й год, было много важных событий запланированы, от части которых, к сожалению, пришлось отказаться. Часть пришлось провести в другом формате, что-то перенести и постараться реализовать, когда ситуация улучшится.

По мнению губернатора, сложностей на самом деле было очень много. А вот если говорить про достижения, то тут ему оказалось трудно что-то выделить.

- Тут, разве что, можно говорить о каком-то внутреннем удовлетворении от того, что по некоторым вопросам удалось минимизировать потери или смягчить последствия, либо же вовремя принять какие-то решения на интуиции. Впоследствии они подтвердились практикой и жизнью, действиями других регионов или федеральных властей. Пожалуй, именно это дает силы, чтобы двигаться вперед, решать вопросы, заниматься проблемами управления всей нашей весьма непростой территории, всего нашего края, - добавил губернатор.