2020-06-25T08:08:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко ушел на самоизоляцию

У чиновников, с которыми он контактировал, выявили коронавирус
Иван ОЛЕКСЮК
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Виктор ТоменкоВиктор ТоменкоФото: Олег УКЛАДОВ
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Губернатор края Виктор Томенко может быть заражен коронавирусом. Он контактировал с чиновниками, у которых тест на «Ковид» дал положительный результат. В связи с этим глава региона ушел на самоизоляцию.

- Губернатор находится под наблюдением врачей - будет раз в несколько дней проходить тесты, компьютерную томографию, сдавать кровь, - сообщили в правительстве.

Свои обязанности Виктор Томенко будет исполнять в дистанционном режиме. В связи с этим большинство совещаний, планерок и других мероприятий в правительстве края будет проходить в онлайн-режиме.

- Тестирование на коронавирус показало положительный результат сразу у нескольких сотрудников, с которыми я общаюсь почти в ежедневном режиме. Чтобы не подвергать опасности других работников, я принял решение пока оставаться дома и побыть под наблюдением врачей. Работать в это время буду дистанционно, - говорит глава региона.

Также губернатор отметил, что ему все равно приходится ежедневно контактировать с большим числом людей - работу остановить нельзя.

- Дорогие друзья, прошу вас, продолжайте придерживаться мер безопасности и профилактики коронавируса, будьте внимательны и осторожны, берегите себя и своих близких, - заявил Виктор Томенко.

Ранее коронавирус был обнаружен в Алтайском краевом Заксобрании. Там заверили, что не допустили распространения вируса, заболевшие были вовремя изолированы, поэтому сессию, которая запланирована на 26 июня, отменять не будут.

Число заболевших в Алтайском крае насчитывает 3,6 тыс. человек. Растет число тяжелобольных пациентов – в настоящее время это 78, к аппарату ИВЛ подключены 24 человека. Скончались – 63 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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