Власти продолжают подготовку к проведению в Барнауле второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ и уверены, что соревнования пройдут на высоком уровне. Об этом губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал 23 декабря во время пресс-конференции для краевых и федеральных СМИ.Власти надеются, что в краевой столице удастся провести спортивный праздник, хотя скорее всего в следующем году соревнований мирового уровня будет не так много. В связи с этим к Алтайскому краю и Барнаулу будет приковано особое внимание.Губернатор подчеркнул, что власти постарались подготовить спортивную инфраструктуру, работали в тесном сотрудничестве с международной федерацией гребли на байдарках и каноэ.– Все требования, которые выдвигаются к такому уровню соревнований, у нас будут выдержаны, – сказал Томенко.Он добавил, что специально создали оргкомитет, который разбит на рабочие группы по разным направлениям: от спортивной подготовки до транспортного обеспечения и подготовки городского пространства. По состоянию на конец декабря, запланированные работы выполнены на 95%. С наступлением теплой погоды их закончат полностью и будут окончательно готовы к соревнованиям.По предварительной информации, ожидают около 500 спортсменов из 50 стран. Первый этап состоится в Венгрии, оттуда участники прилетят в Барнаул.– Эти этап кубка мира будет одним из отборочных стартов, где будут формироваться участники Олимпийских игр в Токио. Конечно, это добавляет статус нашим соревнованиям, – сказал глава региона.Из-за ремонта Старого моста обсуждают транспортный вопрос, чтобы можно было добираться на автобусе и автомобилях. Предполагается, что будут использовать современную платформу. Мест в гостиницах хватит, подготовку продолжают.Томенко добавил, что соревнования пройдут на высоком уровне, и Барнаул, и Алтайский край получат новых друзей из других стран.Напомним, соревнования пройдут с 20 по 23 мая и соберут сильнейших спортсменов со всей планеты. Планы на будущее, уже после проведения Кубка мира, не менее грандиозные. Алтайские власти намерены замахнуться на чемпионат Европы в 2023 году и чемпионат мира в 2024-м. Это в свою очередь может способствовать развитию канала, как рекреационной зоны.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОколо 20 тысяч зрителей ожидают на Кубке мира по гребле в БарнаулеПри этом число участников превысит 400 спортсменов (подробнее)