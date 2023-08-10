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НовостиОбщество10 августа 2023 7:12

Бывший борец с коррупцией в Алтайском крае Вадим Надвоцкий вышел на свободу

Вадим Надвоцкий частично отбыл наказание и вышел из колонии по УДО
Александр Коровниченко
Вадим Надвоцкий

Вадим Надвоцкий

Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

Бывший начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД Алтайского края отбывал наказание за получение взяток. Недавно он досрочно вышел на свободу. Об этом сообщает «Атмосфера».

Сообщается, что Надвоцкий отбывал наказание в исправительной колонии строгого режима № 3 в Иркутске. В прошлом году на сайте Куйбышевского районного суда Иркутска была размещена карточка его дела. В нем шла речь о замене наказания в виде лишения свободы на принудительные работы. В октябре 2022 года суд удовлетворил ходатайство.

Напомним, что Вадим Надвоцкий долгое время отвечал в Алтайском крае за борьбу с коррупцией. Однако был задержан в 2018 году за получение взятки в особо крупном размере. В 2019 году суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года. В 2020 году срок увеличили до шести лет.

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