Бывшего борца с коррупцией Вадима Надвоцкого отправили в колонию на шесть лет

Экс-начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Алтайскому краю Вадим Надвоцкий проведет в колонии шесть лет и заплатит внушительный штраф.

Напомним, ранее экс-полицейского признали виновным в получении взятки через посредника. Это происходило в период с 2016 по 2018 годы. В частности, он получил от представителя двух дочерних Обществ с ограниченной ответственностью, занимавшихся реализацией топлива на территории края, взятку в особо крупном размере. Общая сумма составила 12,9 миллионов рублей.

За эти деньги он фактически взял на себя «крышевание» этих ООО и лояльное отношение к их интересам со стороны полиции. Также фирмы могли беспрепятственно и без негативных последствий для себя заниматься реализацией моторного топлива.

Вадима Надвоцкого и его посредника задержали в ноябре 2018 года. Уже тогда он признал свою вину и был заключен в СИЗО. Позже его выпустили и поместили под домашний арест. Его дело было выделено в отдельное производство. Следователь наложил арест на имущество и деньги экс-полицейского на общую сумму 17 млн 482 тысяч рублей и две тысячи долларов.

Расследование длилось почти год. Первое заседание состоялся в декабре 2019-го в суде Центрального района города Барнаула. Надвоцкого признали виновным и приговорили к четырем годам колонии строгого режима и штрафу в 25,8 миллиона рублей. Однако гособвинение посчитало, что такое решение слишком мягкое. В феврале 2020 года Алтайский краевой суд ужесточил наказание бывшему начальнику УЭБ и ПК ГУ МВД России по Алтайскому краю и «накинул» еще два года.

С этим решением не согласилась сторона защиты и подала на пересмотр вердикта.

- Сторона защиты посчитала решение предыдущей инстанции несправедливым и суровым. В свою очередь органы прокуратуры на суде возражали и считали приговор законным и обоснованным. Проверив доводы жалобы, суд счел их неубедительными, а назначенное осужденному наказание справедливым, - отмечают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

Таким образом, решение Алтайского краевого суда осталось без изменений. Вадим Надвоцкий проведет в исправительной колонии строгого режима шесть лет. Также он должен выплатить штраф в размере 25,8 миллионов рублей. Поимо этого его лишили права занимать должности связанные с осуществлением функций представителя власти в правоохранительных органах, сроком на четыре года, а еще лишили специального звания «полковник полиции».

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