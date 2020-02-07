Бывшему антикоррупционеру Вадиму Надвоцкому ужесточили срок наказания

7 Февр. 2020 2020-02-07T12:44:46+03:00

Ему добавили два года колонии и лишили звания полковника [видео]

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Краевой суд вынес окончательный приговор начальнику УЭБ и ПК ГУ МВД России по Алтайскому краю Вадиму Надвоцкому. Его признали виновным в особо крупном взяточничестве и добавили к приговору районного суда еще два года. В итоге Надвоцкому назначили шесть лет лишения свободы в колонии строго режима.

По данным СУ СКР по Алтайскому краю, с 2016 по 2018 год Надвоцкий получал деньги от директора двух аффилированных между собой компаний, осуществляющих торговлю моторным топливом. Взятка предназначалась за общее покровительство и лояльное отношение. Надвоцкий должен был закрывать глаза на незаконные действия организаций и давать подчиненным указания в случае проверок отказывать в возбуждении уголовного дела.

Взятку Надвоцкому носил знакомый, экс-полицейский Евгений Гречишкин на протяжении трех лет. Общая сумма взятки составила 12 млн 900 тысяч рублей.

В ноябре 2018 года Надвоцкого и его посредника задержали сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю.

Вадим Надвоцкий арестован за получение взятки.Источник видео: altai-krai.sledcom.ru

В ходе предварительного следствия Надвоцкий полностью признал свою вину. На его имущество и деньги наложили арест на общую сумму около 17,5 млн рублей и 2 000 долларов США.

После задержания Надвоцкого СМИ стали писать самые фантастические версии о жизни и быте силовика. Например, появлялась информация о том, что полковник якобы успел накопить около 1 млрд рублей за счет противоправной деятельности, и что у него было негласное прозвище: «Вадик Всемогущий». Однако впоследствии краевой Следком опроверг информацию о деньгах.

Источники, близкие к правоохранительным органам, рассказывали журналистам, что официальная зарплата главного антикоррупционера края составляла около 80 тысяч рублей в месяц. При этом у него был кредит на сумму в 3 млн рублей — он должен был вносить 73 тысячи ежемесячно.

Известно, что Надвоцкий принимал участие в записи песни против коррупции, «подписавшись» под непримиримой борьбой с этим явлением.

Коллегия Алтайского краевого суда назначила экс-полицейскому окончательное наказание в виде 6 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и выплатой штрафа в размере более 25 млн рублей. Кроме того, его лишили права занимать должности в органах власти на 4 года и лишили специального звания «полковник полиции», а также права на пенсию сотрудника МВД.

Приговор вступил в законную силу. Дело Гречишкина направили в суд.

Интересно, что сын Надвоцкого тоже может оказаться фигурантом уголовного дела. В сентябре 2019 года он совершил ДТП, после которого скончался барнаульский футболист.

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ИСТОЧНИК KP.RU