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НовостиПроисшествия18 июля 2023 2:23

Утонувших в Чумыше на Алтае мальчиков провожали в последний путь всем селом

Ранее один из них чудом выжил в громкой аварии с поездом
Александра Сапожкова
Место, где купались мальчики

Место, где купались мальчики

Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

17 июля в алтайском селе Наумово простились с двумя мальчиками 10 и 11 лет, которые 15 июля утонули в реке Чумыш. Как прошли похороны детей, «Толку» рассказала староста Светлана Макарова.

По ее словам, ребята были друзьями и соседями. Их гробы стояли рядом на улице. Проводить школьников в последний путь пришло все село. Одного мальчика похоронили на кладбище в селе Луговое, второго – в Наумово.

Женщина сообщила, что мальчики воспитывались в благополучных семьях и были порядочными детьми. Один в этом году окончил начальную школу. Второй - третий класс. Именно второй выжил в громкой аварии с поездом, когда трое его одноклассников погибли на месте.

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Как рассказала соседка семьи погибшего мальчика, 15 июля 10-летний Кирилл и его 11-летний друг поехали кататься на велосипедах по деревне. Через лес дети доехали до Чумыша, зашли в воду, но так и не выбрались на берег. Как уточнила женщина, плавали мальчики плохо (подробнее)