Утонувшего в Чумыше мальчика похоронили 17 июля

Чумыш Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В алтайском селе Наумово в понедельник, 17 июля, похоронили десятилетнего мальчика, который утонул в Чумыше в минувшие выходные. Школьник поехал с другом купаться без разрешения взрослых, в итоге оба ребенка так и не выбрались на берег живыми.

Школьник из села Наумово ранее уже попадал в сводки ЧП. В ноябре 2021 года он и еще трое его сверстников попали в ДТП с поездом. Ребят после школы повезла домой их учительница Анна Диринг. Она посадила детей в свою машину без разрешения родителей, так как не хотела ждать школьный автобус. На железнодорожном переезде она отвлеклась на телефон и не заметила приближающийся снегоуборочный поезд. Трое ребятишек погибли на месте, а сама Диринг и еще один ребенок выжили.

Тогда семья выжившего мальчика считала чудом то, что ему удалось выжить при тяжелейших травмах. Однако спустя полтора года в семью вновь пришло горе – ребенок поехал купаться, вошел в воду, а выплыть не смог.

- Да, сегодня прошли похороны. Он похоронен на том же кладбище, что и другие погибшие ребятишки (речь идет о детях, погибших в ДТП с поездом, прим. ред.), - рассказала «Комсомолке» одна из местных жительниц.

Сейчас по факту трагедии возбуждено и расследуется уголовное дело.

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