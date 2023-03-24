Маньяку-потрошителю добавили к двум пожизненным срок за убийство девушки в Барнауле

Изверг подробно описал способ совершения убийства на месте Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

15 марта Октябрьский районный суд Барнаула вынес приговор бурятскому маньяку Кегашбеку Орунбаеву из Бурятии. Убийца, которого прозвали «Иволгинский потрошитель», признался в изнасиловании и убийстве несовершеннолетней девушки в 90-ом году. Это третье преступление в Барнауле на счету узника «Черного дельфина».

Кегашбек Орунбаев (1962 года рождения, прим. ред.) является уроженцем Киргизской ССР. В 1986 году он приехал в Барнаул. По всей видимости, искал работу. Здесь, в тихом провинциальном городе, он и начал свой преступный путь. Правда, признался в зверских преступлениях насильник спустя десятилетия.

Как ранее рассказывал «Комсомолке» заместитель руководителя отдела криминалистики СУ СК по Алтайскому краю Роман Шаповал, первой жертвой маньяка стала 23-летняя швея, которая возвращалась домой с поздней смены. В районе пересечения проспекта Ленина с улицей Северо-Западной 26-летний Орунбаев напал на женщину сзади, ударил чем-то тяжелым и изнасиловал.

- Ей очень повезло - судя по всему, преступника кто-то спугнул, и он сбежал, оставив свою жертву с пробитой головой. Вскоре девушку с черепно-мозговой травмой нашли прохожие, она выжила, но лица преступника не видела, поэтому найти его не удалось, - рассказывал Роман Шаповал.

Второй жертвой маньяка стала 17-летняя девушка, которая возвращалась домой после дискотеки. Насильник подкараулил несовершеннолетнюю за гаражами, изнасиловал и убил. Именно за это преступление маньяк и получил новый срок – 9,5 лет вдобавок к двум пожизненным. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе СУ СК по Алтайскому краю, ночью с 6 на 7 сентября 1990 года Орунбаев ходил по улицам Октябрьского района города Барнаула, подыскивая лиц женского пола для удовлетворения своих сексуальных потребностей.

- Увидев идущую по безлюдной улице ранее незнакомую девушку, он проследовал за ней. Понимая, что потерпевшая может оказать ему сопротивление и отказаться от близости, злоумышленник вооружился камнем. Орунбаев догнал девушку и нанес ей удар в область головы. Не желая быть застигнутым на месте преступления, он оттащил ее в сторону. Потерпевшая очнулась и начала кричать, однако злоумышленник с целью подавления сопротивления нанес камнем и руками множественные удары в область жизненно важных органов, после чего изнасиловал жертву. От полученных телесных повреждений 17-летняя девушка скончалась на месте происшествия, - отметили в следкоме.

Во время расследования уголовного дела Орунбаев даже спустя более 30 лет подробно описал способ убийства и надругательства... Следователи отмечают, что все свои преступления он помнил, как будто совершил их вчера.

Орунбаев Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В 1991 году Орунбаев убил 76-летнюю женщину в Новоалтайске, у которой снял комнату в частном доме. Во время застолья он предложил ей интим, но та отказалась. Тогда он несколько раз ударил ее по голове, в том числе и топором, от чего старушка потеряла сознание, и надругался. На следующий день маньяк вернулся в дом и поджег место преступления.

Напомним, после Барнаула маньяк перебрался в Бурятию и продолжил там совершать зверства. Жертвами Орунбаева становились женщины, которые отказывали ему в близости. Тела некоторых он расчленял, также были факты каннибализма. Свое прозвище он получил после жестоких убийств в городе Нижняя Иволга. В 2012 году «Иволгинского потрошителя» поймали и приговорили к пожизненному сроку, тогда он и признался, что начал убивать в Алтайском крае. Второе пожизненное Орунбаев получил за убийство пенсионерки в Новоалтайске. Но даже заточение до самой смерти не пугает его и он продолжает признаваться в других преступлениях.

- Такие как Орунбаев, к сожалению, признаются в убийстве не из-за угрызений совести, а только потому, что у них есть интерес, мотивация выйти за стены колонии, так сказать прокатиться по местам былой «славы». Ведь по всем новым фактам следователи должны вывозить подозреваемого на место преступления, - объяснял замруководителя отдела криминалистики следственного управления Роман Шаповал.

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