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Бывший гендиректор «Барнаулкапстроя» оправится в колонию за крупную взятку

Александр Канаков получил от директора одной из строительных компаний 3,6 млн рублей
Александра Сапожкова
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Это была часть взятки на сумму 15 млн рублей.

Это была часть взятки на сумму 15 млн рублей.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Бывшего директора «Барнаулкапстроя» Александра Канакова признали виновным по части 6 статьи 290 УК РФ - получение должностным лицом взятки в особо крупном размере.

Как сообщили в региональном Следкоме, с июля по сентябрь 2019 года Канаков совместно с замглавы администрации Барнаула Сергеем Деминым получил от директора одной из строительных компаний 3,6 млн рублей.

- Это была часть взятки на сумму 15 млн рублей. Деньги перечислили на подконтрольный банковский счет. Взятка предназначалась за беспрепятственную приемку строительных работ в многоквартирноом доме, а также за возможность предпринимательской деятельности с максимальной выгодой, - рассказали в ведомстве.

Преступление выявили оперативные сотрудники УФСБ.

В ходе следствия Канаков вину признал. На его имущество наложили арест на сумму более 13 млн рублей. Суд 16 ноября признал Канакова виновным и назначил 4 года лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 15 млн рублей. К тому же судья лишил экс-чиновника права занимать определенные должности на пять лет. Канакова взяли под стражу в зале суда.

- Уголовное дело в отношении Сергея Дёмина по обвинению во взятке еще рассматривается в суде, - отметили в управлении Следкома.

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