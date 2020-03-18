Бывшего замглавы мэра Барнаула Сергея Демина заключили под стражу
Сегодня, 18 марта, бывшего барнаульского чиновника Сергея Демина заключили под стражу. Он будет «наблюдаться» по ходатайству следователя второго отдела по расследованию особо важных дел СУ Следкома РФ по Алтайскому краю .
Как сообщили в пресс-службе следкома, следствие предъявило ему обвинение в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере).
Бывший замглавы администрации города Барнаула в прошлом году, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с гендиректором АО СЗ «Барнаулкапстрой» получил от предпринимателя часть взятки в размере 2,9 млн рублей из числа ранее оговоренных между бизнесменом и взяткополучателями к передаче 15 миллионов рублей. Деньги поступили за общее покровительство и лояльное отношение к организации «Барнаулкапстрой».
-Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю. В настоящее время следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается, - сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.
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ИСТОЧНИК KP.RU