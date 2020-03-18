Бывшего замглавы мэра Барнаула Сергея Демина заключили под стражу

18 Март 2020 2020-03-18T10:35:56+03:00

Чиновник неоднократно брал взятки, но "взяли" его за получение 2,9 млн рублей

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Сегодня, 18 марта, бывшего барнаульского чиновника Сергея Демина заключили под стражу. Он будет «наблюдаться» по ходатайству следователя второго отдела по расследованию особо важных дел СУ Следкома РФ по Алтайскому краю .

Как сообщили в пресс-службе следкома, следствие предъявило ему обвинение в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере).

Бывший замглавы администрации города Барнаула в прошлом году, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с гендиректором АО СЗ «Барнаулкапстрой» получил от предпринимателя часть взятки в размере 2,9 млн рублей из числа ранее оговоренных между бизнесменом и взяткополучателями к передаче 15 миллионов рублей. Деньги поступили за общее покровительство и лояльное отношение к организации «Барнаулкапстрой».

-Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю. В настоящее время следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается, - сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.

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ИСТОЧНИК KP.RU