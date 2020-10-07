Участнику смертельной драки в Барнауле Михаилу Старцеву продлили срок ареста

В суде. Фото: Олег УКЛАДОВ

Экс-боксеру и участнику драки на Старом базаре Михаилу Старцеву продлили срок содержания под стражей, жалобы оставили без удовлетворения, пишет пресс-служба Алтайского краевого суда.

Ранее, 22 сентября, суд Центрального района продлил срок содержания под стражей обвиняемого до 26 октября включительно.

– 5 октября суд апелляционной инстанции Алтайского краевого суда, проверив представленные материалы, выслушав адвокатов обвиняемого, потерпевшую, прокурора, оставил постановление Центрального районного суда Барнаула от 22 сентября о продлении срока содержания под стражей обвиняемому Старцеву по 26 октября включительно без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения, – сказано в сообщении пресс-службы.

Напомним, все произошло в ночь на 27 июля в районе Старого базара в Барнауле. В драке погиб 40-летний Павел Рохлов. Обвиняемый – 38-летний бывший боксер Михаил Старцев. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности»..

Происшествие вызвало большой общественный резонанс. О драке высказался губернатор Алтайского края Виктор Томенко, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, а ныне депутат Государственной думы от Новосибирской области Александр Карелин и другие известные люди.

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