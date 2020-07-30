Александр Карелин высказался по поводу гибели барнаульца Павла Рохлова

30 Июль 2020 2020-07-30T10:47:38+03:00

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Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, а ныне депутат Государственной думы от Новосибирской области Александр Карелин не смог остаться в стороне от истории с гибелью 40-летнего барнаульца Павла Рохлова.

По факту драки в районе Старого базара в Барнауле возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности». Главный фигурант – бывший боксер, 38-летний Михаил Старцев. В настоящее время он находится под стражей. Накануне, 29 июля, состоялись похороны погибшего.

- Всегда обладание специальными навыками, навыками в единоборствах является отягчающим обстоятельством при подобных ситуациях. Конечно, нужно помнить, что каждый из нас - это оружие, - приводит слова Александра Карелина телеканал «Звезда».

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По ее словам, действия потерпевших были не такими уж безобидными (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU