2020-07-28T16:02:59+03:00
Происшествия

Алтайский губернатор прокомментировал резонансное убийство на Старом базаре

Мужчина погиб в ходе драки
Анна Перевощикова
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Алтайский губернатор прокомментировал резонансное убийство на Старом базареАлтайский губернатор прокомментировал резонансное убийство на Старом базареФото: Олег УКЛАДОВ
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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко прокомментировал гибель мужчины в ходе драки на Старом базаре. По его словам, это «недопустимая жестокость».

- Мне в Инстаграм потоком идут ссылки от разных людей, которых глубоко потрясло убийство молодого мужчины в Барнауле прямо на улице на глазах у жены, у десятков прохожих. Трагедия произошла поздним вечером в воскресенье 26 июля. Погиб человек, семья в один момент осталась без мужа и отца. Это просто вопиющий случай. Недопустимая жестокость, - отметил глава региона на своей странице.

Тысячи комментариев с отметками разных известных людей появились под постами в профиле жены погибшего Светланы. По всей видимости, так люди пытаются привлечь внимание к этой трагедии.

Виктор Томенко добавил, что правоохранители уже доложили ему о том, что подозреваемого арестовали, возбуждено уголовное дело.

- Слежу за ходом расследования. Убеждён, реакция на подобные случаи должна быть самой жесткой, а виновные должны отвечать по всей строгости закона, - подчеркнул губернатор.

Также он выразил соболезнования родным и близким погибшего.

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По словам жены погибшего, в драке участвовали боксер и чемпионка по кикбоксингу (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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