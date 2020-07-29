Участвовавшая в смертельной драке чемпионка по кикбоксингу рассказала свою версию трагедии

Резонансная история с дракой на Старом базаре в Барнауле, в которой погиб Павел Рохлов, получила огласку на всю страну. Ситуацию уже прокомментировали и обычные граждане, и губернатор Алтайского края, и даже известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Все сходятся в одном мнении – виновный должен понести наказание. Однако до сегодняшнего дня в СМИ была представлена версия лишь одной стороны. Рассказать о том, что же все-таки произошло, решила одна из участниц драки, профессиональный кикбоксер Лилия Ворогушина.

Без профессиональных приемов?

Напомним, в ночь на 27 июля на барнаульском «Арбате» произошел конфликт между молодым человеком, которого многие приняли за инвалида, и компанией – местным боксером Михаилом Старцевым, чемпионкой по кикбоксингу Лилией Ворогушиной и их подругой. Когда дело дошло до кулаков, в ситуацию вмешался 40-летний барнаулец Павел Рохлов. По словам его жены, он решил вступиться за парня с тростью, однако сам стал жертвой: Михаил Старцев нанес ему один удар со спины в область затылка, после чего Павел потерял сознание, упал и впоследствии скончался в больнице.

Жена погибшего настаивает, чтобы наказание понес как сам боксер, так и его подруга, которая также била её супруга. Также она нелицеприятно отзывается о спортсменке и обещает ей дорогу в ад.

Свою версию произошедшего Лилия изложила на своей странице в соцсети.

- После того, как мы вышли из такси, мимо проходил мужчина, который находился в состоянии сильного опьянения. Он без причины начал грубо и нецензурно выражаться в адрес нашего знакомого Михаила Старцева, на что последний сказал, что они не знакомы и чтобы он шел дальше и не портил нам и себе настроение. Мы направились в кафе, когда я с подругой увидела, что в нашу сторону возвращался указанный мужчина, который словесно угрожал и уже держал в руках предмет, похожий, как я поняла, на биту, кричал, что «сейчас я вас всех убью», - отметила женщина.

Очевидцы отметили, что «бита» оказалась тростью. По всей видимости, поэтому многие и подумали, что он инвалид. Этим предметом, со слов Лилии, он ударил ее подругу. После чего молодые люди направились в сторону парня с костылем, чтобы «обезвредить». Естественно, завязалась борьба.

- В этот момент к нам подошло несколько пьяных людей, которые, не разобравшись в ситуации, стали кричать на нас, в том числе и ранее не знакомый нам Павел. По их внешнему виду было видно, что они были сильно выпившие, так как качались из стороны в сторону, настроены были агрессивно, явно хотели спровоцировать конфликт с нами, - пояснила спортсменка.

Женщина подтвердила, что Павел пытался разнять Михаила и парня с костылем, а далее на них начала нападать жена Рохлова, которая стала бить Лилию по голове и повалила ее на асфальт. Когда чемпионке удалось встать, то удар уже прилетел от Павла. Именно в тот момент Михаил Старцев, «пытаясь защитить» подругу, нанес тот самый смертельный удар.

В итоге, Лилия Ворогушина отметила, что на нее оказывают психологическое давление из-за супруги погибшего, которая винит ее в смерти мужа.

- Ко всему прочему, супруга Павла подняла общественный резонанс на фоне моих спортивных заслуг, призывает в социальных сетях к ответу за действия, которые не совершались, я хочу добавить, что я была трезва в момент происшествия и не применяла профессиональных приемов. Надеюсь, следствие во всем разберется, - подчеркнула женщина и принесла семье погибшего свои соболезнования.

Мнения

Виктор Томенко, губернатор Алтайского края: «Погиб человек, семья в один момент осталась без мужа и отца. Это просто вопиющий случай. Недопустимая жестокость».

Дмитрий Губерниев, спортивный комментатор: «Это смерть по неосторожности? Считаю, что это убийство! За смерть Павла Рохлова пьяный ублюдок должен ответить сполна!».

Алексей Перфильев, министр спорта Алтайского края: « Наша позиция – нетерпимость к подобным ситуациям. Это недопустимо. Это вопиющая ситуация. Еще раз от министерства, от федерации и от себя лично приношу извинения семье погибшего».

Сергей Миронов, депутат Госдумы: «Не пора ли приравнять руки и ноги профессиональных бойцов к холодному оружию? Глядя на дичайшие кадры из Барнаула, сразу можно дать чёткий ответ: давно пора <…> Он [Павел Рохлов] вмешался в конфликт, а профессиональный боксёр Михаил Старцев убил его одним ударом. Причём сделал это подло, не по-мужски и точно не по-спортивному – нанёс удар сзади по голове. Теперь весь Барнаул говорит о том, что боксёра пытаются «отмазать». Дикость!».

Официальный комментарий Федерации бокса Алтайского края: «Хотим лишь отметить, что люди, принимающие участие в драке, не являются членами Федерации бокса Алтайского края. Один из участников инцидента действительно занимался боксом на протяжении 5 лет, имеет 1 взрослый разряд, но с начала 2000-х официально не имеет к нему никакого отношения».

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