29-летний мужчина в белых сланцах пропал в Барнауле

Пропавший мужчина. Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Алтайском крае ищут Сергея Владимировича Каскина. 29-летний мужчина пропал в Барнауле 20 сентября. Его поиски продолжаются. Об этом сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда “Лиза Алерт”.

Приметы пропавшего: рост 152 сантиметра, худощавое телосложение.

Мужчина был одет: синий спортивный костюм, белые сланцы.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего Сергея Каскина, просят звонить по номеру 112 или 8 (800) 700 54 52. Звонок бесплатный. Для поисков волонтерам требуется помощь добровольцев.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Алтайском крае пропал 42-летний Евгений Ивлев. Его местонахождение неизвестно с 14 сентября. Мужчина ушел из дома в Рубцовске и назад не вернулся.

Кроме того, сотрудники полиции продолжают искать в Алтайском крае пропавшего без вести уроженца Семипалатинска Дениса Чечеткина

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Барнауле пропал 66-летний мужчина

Волонтерам требуется помощь добровольцев (подробнее)