На Алтае разыскивают уроженца Семипалатинска

Денис Чечеткин вышел с вокзала в Заринске и пропал Фото: предоставлено пресс-службой

Сотрудники полиции разыскивают в Алтайском крае пропавшего без вести уроженца Семипалатинска Дениса Чечеткина.

По данным ГУ МВД России по Алтайскому краю, 42-летний уроженец Семипалатинска 7 сентября 2020 года около 8.15 утра вышел из здания железнодорожного вокзала в городе Заринске (улица Железнодорожная, 51) и ушел в неизвестном направлении. До настоящего времени его местонахождения не известно.

Приметы пропавшего: на вид 45 лет, среднего телосложения, рост около 175-178 сантиметров, волосы светло-русые короткие.

Когда Чечеткина видели в последний раз, он был одет в камуфляжный костюм «Горка» темного и светло-зеленого цвета, светлый свитер, с темными горизонтальными полосками на передней части в районе груди, с высоким воротником.

При себе у него была спортивная сумка с вещами и документами.

Если у кого-то имеется информация о данном мужчине, просят сообщить по телефону 02.