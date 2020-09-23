Ушел из дома и не вернулся: в Алтайском крае пропал 42-летний мужчина

Пропал Евгений Ивлев.
Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Алтайском крае пропал 42-летний Евгений Ивлев. Его местонахождение неизвестно с 14 сентября. Мужчина ушел из дома в Рубцовске и назад не вернулся. Об этом сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда “Лиза Алерт” на свой странице в соцсети “ВКонтакте”.
Приметы пропавшего: рост 175 см, среднего телосложения, глаза серо-зеленые, волосы светло-русые, короткая стрижка
Был одет: черная кожаная ветровка, темно-синяя кофта, темно-синие трико, черные кроссовки.
С собой у мужчины была черная сумка
Для поисков волонтерам требуется помощь добровольцев.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего жителя Рубцовска, просят звонить по номеру 112 или 8 (800) 700 54 52. Звонок бесплатный.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Алтайском крае пропал 46-летний Виталий Селихов, житель села Иня Шелаболихинского района. Местонахождение мужчины неизвестно с 17 июля, его поиски продолжаются. Подробнее здесь.
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