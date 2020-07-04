В Барнауле пропал 66-летний мужчина

4 Июль 2020 2020-07-04T06:30:33+03:00

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В Барнауле 25 июня пропал 66-летний Виктор Астаев, пишут волонтеры поисково-спасательного отряда “Лиза Алерт” в Алтайском крае на свой странице в соцсети “ВКонтакте”.

Приметы пропавшего: рост 174 сантиметра, худощавого телосложения, волосы темные, короткие, глаза голубые.

Как был одет мужчина, неизвестно.

Для поисков волонтерам требуется помощь добровольцев.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят звонить по номеру 112 или 8 (800) 700 54 52 (звонок бесплатный).

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Алтайском крае 15 мая пропал 54-летний Николай Коцюба, житель села Боровое Крутихинского района. Поиски продолжаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU