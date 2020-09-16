В Барнауле мужчина выпал из окна многоэтажки и умер

Мужчина упал из окна на 9 этаже. Фото: Олег УКЛАДОВ

15 сентября в Барнауле произошел несчастный случай. Инцидент случился в Индустриальном районе по адресу Павловский тракт, 267. Из окна девятого этажа выпал мужчина и насмерть разбился. Об этом сообщается в паблике «Инцидент Барнаул».

Мужчина скончался от полученных на месте травм. Следователи провели осмотр места, опрашиваются очевидцы, чтобы выяснить все обстоятельства и причины произошедшего. Пока что у следователей приоритетной версией считается несчастный случай.

Напомним, несколько подобных трагедий произошло в августе этого года. 1 августа из окна выпала шестилетняя девочка. Ребенок оперся на москитную сетку, но она не выдержала нагрузки. Она получила травмы различной степени тяжести. 11 августа с шестого этажа выпала 50-летняя женщина. Криминальных следов смерти тогда не обнаружили.

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