Три человека погибли в ДТП в Алтайском крае

В результате ДТП водители обоих автомобилей и пассажир Chevrolet Lanos скончались на месте происшествия Фото: Олег УКЛАДОВ

В Павловском районе Алтайского края столкнулись Toyota Vista и Chevrolet Lanos. В аварии погибли три человека, сообщает краевое управление МВД.

По предварительным данным, ДТП произошло сегодня около 8:30 на 41 километре дороги «Барнаул – Павловск – Ребриха – Мамонтово – Романово – Родино – Кулунда – граница Республики Казахстан». Для проведения разбирательства и организации дорожного движения к месту аварии выехали сотрудники ГИБДД.

В результате ДТП водители обоих автомобилей и пассажир Chevrolet Lanos скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Личности погибших устанавливают.

В настоящее время полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства этой аварии

Напомним, 12 сентября в Алтайском крае также произошло серьезное ДТП. На трассе в Солтонском районе столкнулись два автомобиля. В результате происшествия погибли три человека.

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