2020-08-05T04:30:35+03:00
Происшествия

Шестилетняя девочка выпала из окна 5 этажа в Барнауле

Ребенок оперся на москитную сетку и она не выдержала
Константин Санталов
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Шестилетняя девочка выпала из окна 5 этажа в Барнауле.Шестилетняя девочка выпала из окна 5 этажа в Барнауле.Фото: pixabay.com
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Вечером 1 августа а из окна одного из домов Барнаула выпал шестилетний ребенок. Правоохранители проводят доследственную проверку, пишет краевой Следком.

По данным следствия, ребенок живет с мамой, братом и старшей сестрой. Пока члены семьи были в комнате, девочка ушла на кухню. Там опершись на москитную сетку, установленную в окне, она упала вниз.

Девочка получила травмы различной степени тяжести. В настоящее время она находится в больнице в тяжелом состоянии.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение.

– Следственные органы СК по краю в очередной раз обращаются к жителям региона более внимательно следить за своими детьми, не оставлять их без присмотра, особенно в помещении с открытыми окнами, – отмечают в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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