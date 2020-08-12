В Барнауле 50-летняя женщина выпала из окна многоэтажки

Криминальных следов в смерти женщины не обнаружили Фото: Олег УКЛАДОВ

Вчера, 11 августа, в Барнауле произошла очередная трагедия: 50-летняя женщина выпала из окна многоэтажки. Следственное управление по Алтайскому краю зарегистрировало процессуальную проверку.

О происшествии сообщили в паблике «Инцидент Барнаул». Известно, что ЧП произошло по адресу проезд Южный Власихинский, 44. Позднее в сообществе появился комментарий следкома, согласно которому женщина выпала из окна шестого этажа десятиэтажки.

- Женщина 1970 года рождения. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Следователи СК по краю зарегистрировали процессуальную проверку, - отметили в региональном управлении.

По предварительной информации, криминальных следов в смерти женщины не обнаружили. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, в начале августа в Барнауле из окна многоквартирного дома выпал ребенок. Следователи также проводят проверку по данному факту.