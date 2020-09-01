Алтайские власти обсудят переход на третий этап снятия ограничений

7 августа в Алтайском крае ввели второй этап снятия ограничений. Фото: Олег УКЛАДОВ

В ближайшие дни правительство Алтайского края рассмотрит переход на третий этап снятия ограничений, введенных из-за COVID-19. Об этом сообщает Telegram-канал “Ленина, 59”.

Третий этап - последний. По рекомендациям Роспотребнадзора, смогут работать магазины и предприятия сферы услуг без ограничений по площади и числу посетителей, образовательные и другие учреждения.

По последним данным, общее число заболевших коронавирусом в Алтайском крае превысило 11700 человек, выздоровевших – более 10400.

Ранее мы сообщали, что 7 августа в Алтайском крае ввели второй этап снятия ограничений. Губернатор Виктор Томенко внес изменения в «ковидный» указ, по которому теперь разрешено работать кафе, паркам и тренажерным залам.

Кроме того, позднее в крае разрешили занятия в плавательных бассейнах, но только для спортсменов, которые входят в состав спортивных сборных команд региона.

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