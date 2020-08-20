Бассейны открываются в Алтайском крае: кому можно там плавать

Бассейны смогут принимать спортсменов при соблюдении нескольких условий. Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес новые изменения в указ о мерах по предупреждению распространения коронавируса. Большинство послаблений связано со спортивной деятельностью. Документ разместили на сайте правительства региона.

Занятия в бассейнах

Теперь в Алтайском крае разрешены занятия в плавательных бассейнах, но только для спортсменов, которые входят в состав спортивных сборных команд региона, и спортсменов, проходящих спортивную подготовку в группах спортивного совершенствования, группах высшего спортивного мастерства.

Бассейны смогут принимать спортсменов при соблюдении нескольких условий. В частности, загруженность не может превышать 25% от его пропускной способности, спортсмены смогут тренироваться из расчета не более одного человека на 10 квадратных метров площади.

Кроме того, тренировки разрешены при наличии паспорта готовности объекта спорта с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора и при согласовании с минспортом региона и общественной организацией «Алтайская краевая федерация плавания».

В крае отменяют ограничения на проведение физкультурных и спортивных мероприятий. Однако при этом сохраняется запрет на присутствие зрителей на трибунах.

Самоизоляция продолжается

Согласно изменениям в документе, до 3 октября продлили режим самоизоляции для людей в возрасте 65 лет и старше, а также для страдающих хроническими заболеваниями. Им запрещено покидать место жительства (место пребывания), за исключением вынужденного выхода из дома.

– Работающие пенсионеры в Алтайском крае обязаны оставаться на самоизоляции, для них будет продолжена выдача электронных листков нетрудоспособности. Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет установлен в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и может быть отменен лишь при переходе к третьему этапу снятия ограничений, – отмечают в пресс-службе правительства региона.

Качественная дезинфекция

В указе также есть рекомендации по дезинфекции помещений, в которых находились больные с COVID-19. После госпитализации пациентов с коронавирусом или при выздоровлении после лечения на дому жилые помещения должны обрабатывать. Это следует делать представителям организации, которые занимаются дезинфекцией или самостоятельно.

– Органам местного самоуправления рекомендовано проводить дезинфекцию подъездов в многоквартирных жилых домах, в которых живут граждане, заболевшие новой коронавирусной инфекцией COVID-19, а также территорий общего пользования, – резюмировали в пресс-службе.

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