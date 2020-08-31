Последние новости о коронавирусе на 1 сентября 2020 года: сутки прошли без смертей

Данные по ковиду 1 сентября 2020 года. Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшие сутки не умер ни один зараженный коронавирусом пациент. Последние новости о ситуации с пандемией в Алатйском крае сообщает оперативный штаб. Тем не менее, в тяжелом состоянии сейчас остаются 122 человека, 35 человек на ИВЛ.

Согласно последним новостям на 1 сентября 2020 года, за минувшие сутки было выявлено 65 инфицированных COVID-19, выздоровели 39 пациентов. Большинство заболевших приходятся на Барнаул, в других городах и районах выявлены единичные случаи.

Данные на 23.55 31 августа. Источник: Яндекс

Таким образом, общее число зараженных на эту дату составляет 11720 человек. Примерно половина выявлены по контакту с другими инфицированными. Почти 3,2 тыс. человек – это те, кто болел пневмонией, и тест показал положительный результат. Еще около 3,5 тыс. человек приходятся на больных ОРВИ, почти 5 тыс. человек – бессимптомники.

Сейчас врачи наблюдают за 974 пациентами, в инфекционке находятся 760 человек, 214 наблюдаются дома.

За весь период пандемии в Алтайском крае скончалось 333 человека: 124 случая смерти от новой коронавирусной инфекции, 204 случая - смерть от иных причин. За прошедшие сутки смертельных случаев не зарегистрировали. По пяти случаям смерти проводится экспертиза.