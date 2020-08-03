В Барнауле хоронят семью чиновника, погибшую на турбазе

Коллаж Олега Волобуева.

3 августа в Барнауле проходят похороны семьи алтайского чиновника Иосифа Кременских. Прощание началось в 11 часов в крематории (на пр. Космонавтов, 64). Церемония продлится до 13 часов.

Напомним, трагедия произошла 27 июля в номере туристической базы "Глобус" на Ае в Алтайском районе. По неустановленной пока причине скончались 51-летний специалист алтайского управления по печати и массовым коммуникациям Иосиф Кременских, его 43-летняя жена Оксана, учитель физкультуры, и двое детей - 10-летняя дочь и 16-летний сын.

- Это был отличный профессионал, в коллективе его уважали и прислушивались. Кроме того, это был светлый, добрый и отзывчивый человек, любящий муж и отец, счастливый семьянин. Мы потеряли не только коллегу, но и друга, это невосполнимая утрата, - говорят сотрудники управления.

Тела обнаружили через несколько дней после смерти, 31 июля. Предварительная версия гибели - отравление угарным газом. В день заселения семьи, 26 июля, на базе отключили свет, и в подсобке, которая располагается под номером Кременских, установили дизельные генераторы для обеспечения электричеством. При этом для вентиляции открыли дверь, и выхлопные газы, скорее всего, попали в номер.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть). По подозрению в преступлении задержан директор турбазы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Следователи задержали директора базы, на которой скончалась семья алтайского чиновника

В Алтайском крае следователи Следственного комитета Российской Федерации задержали директора туристической базы «Глобус», расположенной в селе Ая Алтайского района. Именно там погибла семья чиновника (подробнее)

Туристы жаловались на неприятный запах в гостинице: подробности смерти семьи алтайского чиновника

Администрация гостиницы думала, что причина в канализации (подробнее)