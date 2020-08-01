Загадочная смерть семьи чиновника в гостинице на Алтае: почему четыре человека погибли одновременно

31 июля на туристической базе «Глобус» в номере нашли тела четырех человек. После опознания выяснилось, что это 51-летний начальник одного из секторов управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края Иосиф Кременских, его жена и двое детей. Сыну было 16 лет, а дочери только одиннадцать. В соцсетях разгорелись споры о причинах смерти. Многие выдвигают версию отравления, другие считают, что это было заказное убийство, а некоторые даже думают, что это новая форма коронавируса.

Из номера не выходили

Чиновник, его 43-летняя супруга Оксана, учитель физкультуры, сын и дочь приехали на базу 26 июля около полудня. Здесь у Кременских был забронирован четырехместный номер. Камеры зафиксировали, что спустя пару часов глава семейства вышел прогуляться по территории. Момент его возвращения уже не попал на запись, так как в здании три входа, но лишь один из них находится под видеонаблюдением.

После заселения персонал уже не видел семью. Сотрудники базы думали, что либо они просто не хотят, чтобы их беспокоили, либо уехали в тур, поэтому не тревожили их вплоть до даты выселения. 31 июля в полдень семья должна была выехать. Уборщица не могла открыть дверь, так как с обратной стороны был вставлен ключ. Тогда она позвала на помощь сотрудника базы, который выбил замок. В комнате сотрудники гостиницы увидели ужасающую картину - вся семья была мертва. На одной кровати лежали Оксана Кременских и ее дочь. На соседней койке находился погибший Иосиф Кременских, а сын лежал на полу между двумя кроватями.

Место происшествия. Скриншот видео.Фото: пресс-служба Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю

Отравление или убийство?

Следователи установили, что смерть наступила в ночь с 26 на 27 июля. При этом никаких следов насильственных действий на телах не обнаружено. Правоохранители возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ – убийство двух и более лиц.

В комнате обнаружили пластиковую бутылку с водой, ее взяли на экспертизу. Но как разом могла умереть вся семья? Почему никто не успел вызвать скорую или позвать на помощь?

– Подобное часто случается при утечке газа. В моей практике были случаи, когда вся семья засыпала и больше не просыпалась. Возможно, в каком-то месте протерлась газовая трубка, появилась небольшая незаметная трещина. Тем более, раз не было обнаружено следов насильственной смерти, такая версия наиболее вероятна, – считает Игорь Маркелов, адвокат, криминолог, бывший следователь уголовного розыска.

Постояльцы гостиницы также склоняются к отравлению

– Отравились угарным газом. Под номером, где они жили, была кочегарка, генератор работал, так как не было света, - сообщают очевидцы.

Следователи взяли пробы воды, воздуха и жидкости из бутылки. Они проведут комплекс экспертиз: медицинские, химические, генетические, криминалистические, которые помогут установить причину смерти потерпевших.

Осмотр места..Видео: Следственный комитет по Алтайскому краю

Неприятный запах

Все это время туристы жаловались на неприятный запах, но администрация гостиницы решила, что дело в канализации.

– Мы с семьей живем сейчас в соседнем доме в «Глобусе». Как запахло, вызывали санслужбу и почистили во всем доме общую канализацию. Ломать дверь в первые дни не стали, думали, уехали в тур или у знакомых развлекаются. Здесь стараются не тревожить отдыхающих, в общем, – рассказывает Фарит Гильфанов.

Что известно об умерших

Глава семейства Иосиф Кременских занимал должность начальника отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ краевого управления по печати. До этого он работал в региональном Минобре. Но многие вспоминают его как учителя.

Много лет супруги Кременских проработали в 125-й барнаульской школе. Иосиф работал учителем информатики и руководил школьной командой КВН «Театр Абсурда», которая в 2005 году стала вице-чемпионом городской школьной лиги. Оксана была руководителем танцевального коллектива «Рондо».

Бывшие ученики и педагогический состав шокированы смертью семьи. В школе объявили сбор средств на организацию похорон.

Его нынешние коллеги тоже скорбят об утрате:

– Случилось большое несчастье, трагедия. Погиб наш сотрудник. <> Иосиф Геннадьевич был в очередном плановом отпуске, отпросился на две недели, поехал отдохнуть. Каждый в нашем управлении скажет, что это добрый, отзывчивый человек, которые никогда не откажет в просьбе, – говорит глава регионального управления по печати Евгений Нечепуренко.

– Учились с Иосифом вместе в институте. Добрый, жизнерадостный, надежный товарищ. Безмерно жаль. Невозможно осознать, – пишет Анна Добромыслова.

О случившемся проинформировали губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Глава региона следит за ходом расследования.

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