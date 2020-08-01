Туристы жаловались на неприятный запах в гостинице: подробности смерти семьи алтайского чиновника

Тела руководителя одного из отделов Управления по печати Алтайского края Иосифа Кременских, его супруги и двоих детей были обнаружены на турбазе «Глобус». Они приехали туда 26 июля после полудня. В следующие дни семья уже не выходила из номера. Как выяснилось спустя четыре четыре дня, они уже несколько суток лежали мертвыми в номере.

Иосиф Кременских. Фото: сайт АлтГПУ

По словам очевидцев, постояльцы гостиницы несколько дней жаловались на неприятный запах. Сотрудники гостиницы тоже его почувствовали и начали грешить на канализацию. Администрация базы даже вызывала ассенизаторскую службу, которая почистила канализацию. Однако запах не уходил. Как выяснилось позже, зловоние исходило из номера, в котором обнаружили тела погибших только 31 июля.

Тогда работникам турбазы открылась ужасающая картина - вся семья была мертва. На одной кровати лежали Оксана Кременских на животе и ее дочь на спине. На соседней кровати находился погибший Иосиф Кременских, а сын лежал на полу между двумя кроватями.

Осмотр места..Видео: Следственный комитет по Алтайскому краю

Точная дата и причины смерти пока неизвестны. Вероятно, смерть наступила 26 или 27 июля, о чем свидетельствует состояние тел. Следов насилия на них нет. Одна из версий случившегося – отравление. Однако следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ – убийство двух и более лиц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Семью алтайского чиновника нашли мертвой в номере гостиницы

Погибла семья Иосифа Кременских (подробнее)