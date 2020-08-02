Следователи задержали директора базы, на которой скончалась семья алтайского чиновника

В Алтайском крае следователи Следственного комитета Российской Федерации задержали директора туристической базы «Глобус», расположенной в селе Ая Алтайского района. Именно там погибла семья чиновника.

Напомним, трагедия произошла в начале этой недели. Семья специалиста управления по печати и массовым коммуникациям Алтайского края Иосифа Кременских заселилась в номер базы «Глобус» 26 июля. С того дня их никто не видел, а когда пришло время выселяться, выяснилось, что все они погибли: сам 51-летний глава семейства, его 43-летняя супруга Оксана и дети – 16-летний сын и 10-летняя дочь.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).

- По данным следствия, в период с 26 по 31 июля 2020 года семье 51-летнего жителя города Барнаул, которая разместилась на туристической базе «Глобус» в селе Ая, оказаны услуги, не отвечающие требованиям безопасности. В результате мужчина, его 43-летняя супруга и двое детей 16 и 10 лет скончались в номере гостиницы, - сообщает Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.

Пока что предварительной и основной причиной смерти называют отравление угарным газом. Как оказалось, как раз в день заселения в той местности прошел ливень и на базе отключили свет. Чтобы обеспечить постояльцев электричеством, в подсобном помещении, которое по роковому стечению обстоятельств располагается как раз под номером Кременских, установили дизельные генераторы и открыли дверь для вентиляции. Однако выхлопные газы попали именно в номер погибших. Из-за этого они могли погибнуть.

По подозрению в совершении преступления задержан директор турбазы. Следователи проводят необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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