В Барнауле у места смертельной драки появился пост охраны

31 Июль 2020 2020-07-31T07:28:18+03:00

На Старом базаре. Фото из группы "Инцидент Барнаул".

Теперь там станет безопаснее

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Жители Барнаула сообщили, что после драки, в которой погиб Павел Рохлов, на парковке у Старого базара установили пост охраны. Фотографии опубликовали на странице группы “Инцидент Барнаул” в соцести “ВКонтакте”

На снимках видно, что у Старого базара стоит будка, которая похожа на пост охраны. Ранее власти сообщали о том, что в этом же районе установят дополнительные камеры наблюдения.

Напомним, недалеко от этого места произошла смертельная драка, в результате которой погиб Павел Рохлов.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности». Главный фигурант – бывший боксер, 38-летний Михаил Старцев. В настоящее время он находится под стражей. Накануне, 29 июля, состоялись похороны погибшего.

Драка вызвала большой общественный резонанс. О ней высказался губернатор Алтайского края Виктор Томенко, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, а ныне депутат Государственной думы от Новосибирской области Александр Карелин и другие известные люди.

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ИСТОЧНИК KP.RU