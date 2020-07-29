После смертельной драки у Старого базара на улице установят камеры

29 Июль 2020 2020-07-29T11:48:56+03:00

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После драки на Старом базаре в Барнауле, в результате которой погиб человек, мэрия решила установить на улице дополнительные камеры наблюдения. Также сейчас решается вопрос об установке стационарного пункта полиции.

- На «Старом базаре» произошла ужасная трагедия. Разобраться во всех обстоятельствах случившегося должны правоохранительные органы. Наша задача сделать так, чтобы подобные трагедии в нашем городе больше никогда не повторялись, - пишет пресс-служба.

ЧП произошло 27 июля. В результате погиб 40-летний мужчина, который, по одной из версий пытался разнять дерущихся. Подозреваемый спортсмен, который нанес смертельный удар, находится под стражей. Уголовное дело возбуждено по ч.4 ст.111 УК РФ (Умышленное причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть).

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Резонансная история с дракой на Старом базаре в Барнауле, в которой погиб Павел Рохлов, получила огласку на всю страну. Ситуацию уже прокомментировали и обычные граждане, и губернатор Алтайского края, и даже известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев (далее)

ИСТОЧНИК KP.RU