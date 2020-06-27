2020-06-27T13:09:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Тест спикера АКЗС Александра Романенко на коронавирус оказался отрицательным

Также отрицательные результаты показали тесты всей семьи руководителя краевого парламента
Иван ОЛЕКСЮК
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Александр РоманенкоАлександр РоманенкоФото: АКЗС
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Тест спикера АКЗС Александра Романенко на коронавирус оказался отрицательным. Сейчас он находится на самоизоляции. Отмечается, что он дважды сдавал тесты на коронавирус.

Результаты обоих показали отсутствие вируса. Также отрицательные результаты показали тесты всей семьи руководителя краевого парламента.

Напомним, председатель алтайского Заксобрания контактировал с сотрудниками правительства, у которых выявили «Ковид». Из-за этого 45-ю сессию АКЗС провел его заместитель Сергей Серов.

Кроме того, 25 июня стало известно, что губернатор региона Виктор Томенко контактировал с чиновниками, у которых тест на коронавирус дал положительный результат. В связи с этим глава региона ушел на самоизоляцию.

По состоянию на 27 июня, его самочувствие оценивается как удовлетворительное. Губернатор даже вышел на прогулку в ленточный бор на Трассу здоровья.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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