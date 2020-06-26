Председатель АКЗС Александр Романенко ушел на самоизоляцию вслед за губернатором

Председатель Алтайского краевого законодательного собрания Александр Романенко сдал тест на COVID-19 и ушел на самоизоляцию вслед за губернатором региона Виктором Томенко. Об этом 26 июня сообщили в пресс-службе правительства края.

Александр Романенко ушел на самоизоляцию в связи с наличием прямых контактов с окружением губернатора.

-Организация работы краевого парламента осуществляется им дистанционно, - сообщили в пресс-службе правительства региона

Сегодня 45-ю сессию АКЗС проведет заместитель Александра Романенко Сергей Серов. Отметим, что в связи с пандемией коронавируса заседание будет проходить в формате видеосвязи. В проект основной повестки включены 20 вопросов, сказано на сайте краевого парламента.

Напомним, 25 июня стало известно, что губернатор региона Виктор Томенко контактировал с чиновниками, у которых тест на коронавирус дал положительный результат. В связи с этим глава региона ушел на самоизоляцию.

-Губернатор находится под наблюдением врачей - будет раз в несколько дней проходить тесты, компьютерную томографию, сдавать кровь, - сообщили в правительстве.

Свои обязанности Виктор Томенко будет исполнять в дистанционном режиме. В связи с этим большинство совещаний, планерок и других мероприятий в правительстве края будет проходить в онлайн-режиме.

-Тестирование на коронавирус показало положительный результат сразу у нескольких сотрудников, с которыми я общаюсь почти в ежедневном режиме. Чтобы не подвергать опасности других работников, я принял решение пока оставаться дома и побыть под наблюдением врачей. Работать в это время буду дистанционно, - заявил 25 июня глава региона.

COVID-19 в регионе

По последним данным, число инфицированных в Алтайском крае достигло отметки 3600 человек. На сегодняшний день в ковидных госпиталях находятся 78 тяжелобольных пациентов. Из них к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 24 человека.

Выздоровевших - 2482 человек (2238 взрослых и 244 ребенка).

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