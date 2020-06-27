2020-06-27T10:53:42+03:00
Общество

«Профилактируем и не поддаемся»: Ушедший на изоляцию Виктор Томенко рассказал, как проводит время

В окружении губернатора выявили заболевших коронавирусом
Иван ОЛЕКСЮК
Поделиться:

Виктор Томенко.Видео: Телеграм-канал Ленина, 59

Изменить размер текста:

Виктор Томенко / скрин видео

Виктор Томенко / скрин видео

Виктор Томенко вышел на прогулку на трассу здоровья ранним утром 27 июня. Видео, как губернатор бодро занимается скандинавской ходьбой опубликовано в телеграм-канале «Ленина, 59».

- Попроведовали сегодня Виктора Петровича. Бодр, энергичен, но держал нас на расстоянии, - пишет телеграм.

По словам Томенко, он прошагал уже 11 километров, впереди оставалось еще семь. Судя по всему, на трассу губернатор вышел в 5.30 утра, пока там никого нет.

Напомним, глава региона ушел на самоизоляцию в связи с тем, что у чиновников, с которыми он работает, выявили коронавирус. Чтобы исключить распространение болезни, он ушел на самоизоляцию. Свои обязанности он выполняет удаленно.

- Занимаемся здоровьем, профилактируем всякие вирусы, не поддаемся сложной эпидемиологической обстановке и где надо, выдерживаем дистанцию, - комментирует Томенко.

Кстати, самоизоляция не помешала Виктору Петровичу принять участие в общероссийском голосовании.

- Члены участковой избирательной комиссии приехали к нему домой. Голосование состоялось с соблюдением всех необходимых санитарных норм. Губернатор поблагодарил членов УИК за то, что они помогли ему проголосовать на режиме самоизоляции, - сообщается на правителственном сайте региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Барнаульский Совет женщин собрался в новом составе
Виктор Томенко принял участие в голосовании по поправкам в конституции
Гриль, фен и три гуся: в Бийске задержали садового воришку
Бийчане встали на защиту отданного под застройку леса
Больше 200 ресторанов и кафе откроются в Алтайском крае
ВТБ предлагает специальные условия для открытия брокерского счета покупателям сети Магнит
Без коронавирусных справок: как будут работать алтайские турбазы
Бил шнуром и палкой: жителя Алтайского края обвиняют в истязании пасынка
Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 26 июня 2020 года составило 2580
В Барнауле досрочно запускают горячую воду после опрессовки по контуру ТЭЦ-2
Алтайский педофил совращал детей, сидя в колонии
ВТБ снижает ставку по кредитам наличными и рефинансированию
В Барнауле мужчина ударил арендатора ножом из-за грязной посуды
Жители Алтайского края могут отправить посылки без очереди
Алтайские пенсионеры могут заказать продукты на почте
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 26 июня 2020 года составило 3676
Дорожники расширяют Чуйский тракт в Первомайском районе
Алтайский пенсионер жестоко убил возлюбленную
Россельхозбанк на Алтае на 45% увеличил кредитование сезонных работ
Волонтеры закрасили рекламу наркотиков в Барнауле
Ректор АлтГТУ приглашает абитуриентов на онлайн-встречу