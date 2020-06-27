«Профилактируем и не поддаемся»: Ушедший на изоляцию Виктор Томенко рассказал, как проводит время

Виктор Томенко / скрин видео

Виктор Томенко вышел на прогулку на трассу здоровья ранним утром 27 июня. Видео, как губернатор бодро занимается скандинавской ходьбой опубликовано в телеграм-канале «Ленина, 59».

- Попроведовали сегодня Виктора Петровича. Бодр, энергичен, но держал нас на расстоянии, - пишет телеграм.

По словам Томенко, он прошагал уже 11 километров, впереди оставалось еще семь. Судя по всему, на трассу губернатор вышел в 5.30 утра, пока там никого нет.

Напомним, глава региона ушел на самоизоляцию в связи с тем, что у чиновников, с которыми он работает, выявили коронавирус. Чтобы исключить распространение болезни, он ушел на самоизоляцию. Свои обязанности он выполняет удаленно.

- Занимаемся здоровьем, профилактируем всякие вирусы, не поддаемся сложной эпидемиологической обстановке и где надо, выдерживаем дистанцию, - комментирует Томенко.

Кстати, самоизоляция не помешала Виктору Петровичу принять участие в общероссийском голосовании.

- Члены участковой избирательной комиссии приехали к нему домой. Голосование состоялось с соблюдением всех необходимых санитарных норм. Губернатор поблагодарил членов УИК за то, что они помогли ему проголосовать на режиме самоизоляции, - сообщается на правителственном сайте региона.