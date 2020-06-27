2020-06-27T12:59:11+03:00
Общество

Массовую вечеринку разогнали в Барнауле

На месте гуляний остались горы мусора
Иван ОЛЕКСЮК
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Скриншот публикацииСкриншот публикацииФото: со страницы vk.com/barneos22
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В социальных сетях барнаульцы пожаловались на громкую вечеринку на территории бывшей воинской части у Борзовки. Она состоялась в ночь на 27 июня.

«Фестиваль "Лес" анонсировали в соцсетях, - пишут жители в группе в ВК «Барнаул 22». - Приехали десятки машин и устроили "пир во время чумы", точнее «пати» во время коронавируса и запрета на массовые мероприятия. Местные жители вызвали полицию. В 2:30 участников фестиваля разгоняли с сиреной.

Как сообщает паблик, на месте вечеринки остались горы мусора. Но после того, как на это обратили внимания, мусор был убран.

- И как они должны были мусор убрать, если их разогнали? – комментируют горожане.

- То, что они мусор оставили, это конечно да, но громкие слова про пир во время чумы, в данном случае не уместны. В любом магазине на кассе людей больше стоит в очереди. Они никому не мешали, специально нашли место потише. Но повторюсь, мусор надо было увезти с собой. Я не понял автора поста: ему не понравился мусор, или то что люди собирались или то, что его на вечеринку не пригласили? – комментирует горожанин Дмитрий Кулагин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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