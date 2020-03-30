Глава Барнаула попросил жителей города сидеть дома

30 Март 2020 2020-03-30T05:39:21+03:00

Вячеслав Франк официально обратился к жителям в связи с появлением первого заболевшего

Изменить размер текста: A A

Глава Барнаула Вячеслав Франк официально обратился к жителям в связи с появлением первого заболевшего. Барнаульцев просят соблюдать установленный режим и ограничительные меры.

— От сознательности каждого из нас зависит скорость распространения вируса. Будьте внимательны: чаще мойте руки, носите маски, избегайте тесных контактов с людьми, не посещайте общественные места. Большое спасибо всем, кто уже следует этим рекомендациям, — сказал глава города.

Вячеслав Франк напомнил, что в Барнауле закрыты все спортивные секции, детские центры, кинотеатры, ночные клубы, а кафе и рестораны функционируют только в режиме доставки и «еда на вынос». Школы готовятся перейти на дистанционное обучение. Работают аптеки и продовольственные магазины.

— Отдельная просьба к молодежи. Насколько возможно, воздержитесь в эти дни от личного общения, поддерживайте контакты по телефону или через интернет. Сегодня наша главная задача — защитить близких. Проявите особое внимание к людям старшего возраста, помогите им пережить сложный период. Если это ваши соседи, знакомые, окажите им посильную помощь, — попросил глава города.

Для доставки продуктов, лекарств, и решения других проблем есть телефон «горячей линии» 8-800-200-3411. На помощь придут волонтеры. Также можно звонить по телефонам: 8 (3852) 37-03-65, 370-360, 370-364 (комитет по делам молодежи администрации Барнаула); 371-795, 371-796 (комитет по социальной поддержке населения); 35-37-88 (Общероссийский народный фронт).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жителям Алтайского края продлят все льготы на полгода

Всех получателей льгот уведомят, что приходить за получением выплат не нужно (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU