Жителям Алтайского края продлят все льготы на полгода

30 Март 2020 2020-03-30T05:07:04+03:00

Всех получателей льгот уведомят, что приходить за получением выплат не нужно

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Жителям Алтайского края автоматически продлят все социальные пособия и льготы на полгода, без предоставления справок и хождения по инстанциям. Об этом пишет «Толк» со ссылкой на региональное министерство социальной защиты.

Продление касается также субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг и ежемесячных выплат семьям с детьми.

— Требование президента будет неукоснительно соблюдаться на территории Алтайского края. Всех жителей края, которым продлят меры соцподдержки, обязательно уведомят, что приходить за получением выплат не нужно. Выплаты в течение шести месяцев будут продлеваться на установленный законодательством срок, — сообщила начальник управления по социальным выплатам краевого минсоцзащиты Оксана Кудинова.

С 30 марта по 3 апреля 2020 года в управлениях соцзащиты, как и в других органах власти, приостановят прием посетителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU