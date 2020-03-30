Жителям Алтайского края продлят все льготы на полгода
Жителям Алтайского края автоматически продлят все социальные пособия и льготы на полгода, без предоставления справок и хождения по инстанциям. Об этом пишет «Толк» со ссылкой на региональное министерство социальной защиты.
Продление касается также субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг и ежемесячных выплат семьям с детьми.
— Требование президента будет неукоснительно соблюдаться на территории Алтайского края. Всех жителей края, которым продлят меры соцподдержки, обязательно уведомят, что приходить за получением выплат не нужно. Выплаты в течение шести месяцев будут продлеваться на установленный законодательством срок, — сообщила начальник управления по социальным выплатам краевого минсоцзащиты Оксана Кудинова.
С 30 марта по 3 апреля 2020 года в управлениях соцзащиты, как и в других органах власти, приостановят прием посетителей.
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ИСТОЧНИК KP.RU