Больше 70 барнаульцев в прошлом году сменили имена

26 Март 2020 2020-03-26T12:41:29+03:00

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В Барнауле выросло число желающих сменить имя. Только Железнодорожном районе в 2019 году «переименовались» 73 человека (в 2018 году было 49 таких персон), сообщает сайт мэрии города.

Имя пожелали сменить 80% женщин и 20% мужчин (15 человек). Дамы выбирают необычные имена — например, Венера, Камелия, Венеция, Адель.

— Каждый человек при рождении получает имя, которое является его личным неимущественным правом. Оно включает в себя как собственно имя, так и отчество (родовое имя), и фамилию, переходящую к потомкам, — отметили в ЗАГСе.

34% горожан в прошлом году сменили фамилию из-за желания носить родовую (фамилию дедушки, девичью фамилию мамы и тому подобное). А 14% барнаульцев посчитали нужным вернуть добрачную фамилию, либо решили носить фамилию другого супруга.

Были и те, кто желал носить фамилию и отчество человека, который их воспитал вместо отца, и наоборот, фамилию родного отца.

Поменять фамилию из-за неблагозвучности решили только трое (4%) человек, трудной для произношения посчитали свою фамилию двое (3%).

Нередко люди связывают свое желание сменить имя с ощущением внутреннего несоответствия своему имени, дискомфорту от обращения окружающих, подозрение на взаимосвязь цепи постигших человека неудач со своим именем, фамилией.

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ИСТОЧНИК KP.RU