Священник поддержал барнаульскую феминистку, принявшую матчество

16 Янв. 2020 2020-01-16T10:57:09+03:00

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Недавнее решение о принятии матчества барнаульской феминистки поддержал настоятель Петропавловского храма Николай Бабкин. Об этом пишет «Тайга.Инфо», ссылаясь на Instagram священника.

Напомним, жительница Барнаула сменила свое отчество на матчество. Теперь она не Анастасия Александровна, а Анновна. Такое решение девушка приняла из-за того, что воспитывалась без отца. Она не захотела, чтобы ее что-то связывало с человеком, которого она ни разу в жизни не видела.

Такое решение жительницы краевой столицы поддержал и настоятель Петропавловского храма Николай Бабкин.

- Для меня матчество и матроним - это женский сигнал о помощи. Представьте, женщину бросил мужчина. Почему она обязана давать ребенку отчество биологического отца, которому вообще наплевать? - высказался по поводу этой ситуации Бабкин.

ИСТОЧНИК KP.RU